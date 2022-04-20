В Махачкале начал работу форум «Российская молодёжь в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания: современный взгляд»

В цикле мероприятий, посвящённых Году образования в Республике Дагестан, в столице региона состоялся Региональный гуманитарно-просветительский форум «Российская молодёжь в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания: современный взгляд». Организатором мероприятия выступил ДГИ и Миннац Дагестана. В работе форума принял участие ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев. По его словам, сегодня перед обществом стоят актуальные вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, её моральными и нравственными качествами. «Наши юноши и девушки должны стать надёжной опорой России и внести свой вклад в развитие государства и общества», — сказал руководитель вуза.

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