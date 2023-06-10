Общество

В Махачкале, на здании Дома Правительства появилась мемориальная плита аксакалу дагестанской политики – Магомедали Магомедовичу Магомедову

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«Самое главное, что его отличало, – любовь к своему народу. Он был настоящим патриотом Дагестана и России, который оказался у руля республики в очень непростое время. Но мудрость и дальновидность Магомедали Магомедовича помогли тогда отстоять безопасность республики и страны в целом.

Мы все сегодня равняемся на те идеалы и принципы, которым до последнего дня был верен наш достойный земляк.

А память о нём всегда будет жить в сердцах всех, кто имел честь быть знакомым с Магомедали Магомедовичем», — написал в телеграм-канале депутат НС РД Заур Расулов.

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