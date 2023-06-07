В Махачкале на выставке товаров и услуг с участием местных производителей свои работы представят студенты

10 июня в городе Махачкале состоится выставка товаров и услуг с участием местных производителей. Директор и учредитель Махачкалинского техникума дизайна, экономики и права Замира Уруджева сообщила, что в рамках выставки состоится презентация работ студентов-дизайнеров под девизом: «Расул Гамзатов: «Мой Дагестан. Моя Россия». В частности, учащиеся в национальных костюмах представят платья, бурки, папахи, коллекции авторских футболок, платков с ручной вышивкой и национальным орнаментом, мужскую и женскую современные коллекции, макеты малых архитектурных форм и многое другое. Желающие смогут устроить фотосессию в стилизованных национальных костюмах от дизайнеров техникума Будут представлены также мастер-классы по изготовлению гобеленов, графики, работе с изонитью и многое другое. Кроме того, для жителей Махачкалы и ее гостей будут представлены живописные работы серии «Мой Дагестан. Аулы».

Источник: Мирмол