В Махачкале на стене дома, в котором жил Курбан Мурадов из Гумбета, погибший на СВО, установили мемориальную плиту

На стене дома в городе Махачкале, в котором жил кавалер ордена Мужества сержант Каспийской флотилии Курбан Мурадов из села Цунди-Шабдух Гумбетовского района, который отдал жизнь за Родину в ходе спецоппрации на Украине, установили мемориальную плиту.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие руководитель Гумбетовского района Галип Галипов, отец Курбана Мурадова Дибир Мурадов, вдова воина Хасипат Хайрулаева, начальник Управления по работе с населением и общественными организациями Кировского района Шамиль Омаров, директор школы № 42 Хадижат Османова, помощник депутата Советского района Махачкалы Шамиль Муртазалиев, учащиеся школы № 42, члены РДДМ «Движение Первых» и др.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов отметил, что Курбан Мурадов – герой, с которого берут пример подрастающие поколения. Глава Гумбета поблагодарил всех, кто инициировал и организовал работу по установке памятной плиты защитнику Отечества в Махачкале. Эта идея нашла поддержку у главы Кировского района столицы Дагестана Салиха Сагидова и была реализована за короткий срок. Глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов выразил благодарность Салиху Камаловичу Сагидову и его команде за увековечение памяти Курбана Мурадова в Махачкале. В этом доме проживает семья Курбана Мурадова: вдова Хасипат Хайрулаева и двое детей.