Образование

В Махачкале МБОУ СОШ № 53 ввели преподавание агульского языка и литературы

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В этом году в Махачкале МБОУ СОШ № 53 ввели преподавание агульского языка и литературы. В связи с этим значимым событием для агульского языкознания на факультете дагестанской филологии ДГПУ прошла официальная встреча с учительницей агульского языка и литературы Алавдиновой Анисат Абдулфатаховной.

В результате она была обеспечена необходимой учебно-методической литературой для преподавания агульского языка и литературы. Также было принято решение о создании в 53 школе базы для прохождения педагогической практики студентами-агульцами.

Инициатором проведения данного мероприятия выступил преподаватель кафедры дагестанских языков и литературы кандидат филологических наук Исрафилов Нариман Рамазанович.

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