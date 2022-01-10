В Махачкале маршруты «100» и «44а» вернутся на рейсы

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провёл совещание по вопросу функционирования ГУП «Махачкалинское ПАТП-2» и автобусных маршрутов №44 «а» и №100. Обсудили возможность восстановления маршрутов.

Принято решение передать автобусы ООО «Каспийское АТП», которое также примет на работу весь водительский состав махачкалинского предприятия.

Амирханов поручил уже на этой неделе запустить автобусные рейсы №44 «а» и №100.

Махачкалинское предприятие признано банкротом. Общая задолженность составляет 250 млн рублей, 160 млн рублей из них — перед федеральным бюджетом. Правительство республики будет ходатайствовать перед Минфином РФ о списании части задолженности МПАТП-2.