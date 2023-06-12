В Махачкале ко Дню России открылась выставка работ преподавателей Махачкалинской художественной школы

В городе Махачкале в Театре поэзии в преддверии Дня России состоялось открытие выставки работ преподавателей Махачкалинской художественной школы.

Выставку открыла и вела директор Театра поэзии, заслуженный работник культуры РД Елена Гарунова, отметившая, что школа в этом году отмечает свой юбилей – 50 лет.

На открытии выступили преподаватели Патимат Курбанова, Регина Таибова, Зумруд Исмаилова и Сабина Алхасова, чьи работы представлены в зале Театра поэзии.

Также свое мнение о выставленных в экспозиции картинах высказали руководитель мастерской живописи Дагестанского художественного училища им. М. Джемала, заслуженный художник РД Наталья Савельева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры живописи Дагестанского государственного педагогического университета, почетный член Российской академии наук Наталья Мусаева, директор Детской художественной школы г. Махачкалы, заслуженный работник культуры РД Гюльнара Мамашева. Выставка в галерее Дома поэзии будет работать до 30 июня.

Источник: Мирмол