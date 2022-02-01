В 2021 году в Махачкале и Каспийске открыли библиотеки нового поколения. Проект выполнен в рамках нацпроекта «Культура».

Формат модельных библиотек подразумевает модернизацию существующих библиотек с созданием комфортного функционального пространства, оснащенным компьютерными технологиями, зонами для отдыха, а также творческими мастерскими.

Кроме того, в современных библиотеках предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, оборудованный санузел, компьютер для слабовидящих и слабослышащих.