Нацпроекты в РД

В Махачкале и Каспийске открыли библиотеки нового поколения

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В 2021 году в Махачкале и Каспийске открыли библиотеки нового поколения. Проект выполнен в рамках нацпроекта «Культура».

Формат модельных библиотек подразумевает модернизацию существующих библиотек с созданием комфортного функционального пространства, оснащенным компьютерными технологиями, зонами для отдыха, а также творческими мастерскими.

Кроме того, в современных библиотеках предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, оборудованный санузел, компьютер для слабовидящих и слабослышащих.

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