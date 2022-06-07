В Махачкале и ещё девяти городах России пройдут фестивали ко Дню молодежи

В десяти городах России запланированы масштабные мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи. Их организаторами выступают Росмолодежь и региональные кабмины, а также партнёры.

Так, в Махачкале на бульваре им. С. Стальского пройдёт фестиваль, который будет включать в себя девять тематических зон. Площадки мероприятия будут наполнены инициативами общественных и волонтёрских организаций, госкорпораций, бизнеса и масс-медиа. Кроме того, здесь пройдут конкурсы стажировок и летних практик, победители которых смогут претендовать на вакансию от компании мечты. Дополнительная информация по тел: +7(964) 016-57-88.