В Махачкале газовики провели рейды по абонентам, задолжавшим более 100 тысяч рублей

Сотрудники территориального участка в г.Махачкале «Газпром межрегионгаз Махачкала», «Газпром газораспределение Махачкала» совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по отключению от газоснабжения абонентов, у которых долги превышают 100 тыс. рублей.

В ходе рейдовых мероприятий 3 абонентов отключили от газа. Юристы компании заранее сообщили абонентам-должникам о запланированном отключении от энергоресурса.

«Проведенный рейд также позволил выявить многочисленные факты грубейших нарушений правил подключения к газопроводу и отрезать такие домовладения от газовой трубы», – говорится в сообщении.

Руководитель столичного территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Махач Омариев заявил, что, несмотря на информационную кампанию и регулярную адресную профилактическую работу с должниками, воровство газа и злостное уклонение от оплаты поставленного ресурса все еще актуально для региона.

«Все это побуждает нас переходить к более решительным мерам, которые, безусловно, приносят свои плоды. Но все же мы стараемся не доводить до крайностей и всячески мотивируем абонентов к исправной платежной дисциплине, соблюдению правил пользования газом и подключения к сетям газоснабжения», – резюмировал Махач Омариев.