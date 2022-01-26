В Махачкале будет реализован масштабный инвестиционный проект «Русские ярмарки – Махачкала»

Как рассказала начальник Управления земельных отношений Минимущества Дагестана Алефтина Абдуллаева, реализация данного инвестиционного проекта на территории региона позволит повысить инвестиционную привлекательность республики — создать новые рабочие места, поддержать местного производителя с возможностью выхода на рынки субъектов России, а также обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет.

Абдуллаева также рассказала, что в Махачкале ярмарочный комплекс будет создан в формате «Большая ярмарка» на 500 торговых павильонов, включенный во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок под единым брендом.

«Ярмарки будут выстроены с ярким дизайном в народном стиле, а также в нашем национальном стиле. Согласно проекту, представленному инвесторами, в центре размещается центральная площадь, по периметру которой будут торговые площади и развлекательные павильоны. Там будут проводиться различные событийные мероприятия, в том числе сезонные и тематические праздники в местном национальном колорите, фестивали, массовые мастер-классы, городские праздники и пр.», — рассказала Абдуллаева.