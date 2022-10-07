В Махачкале будет ограничено движение на нескольких улицах

Сегодня, 7 октября, в Махачкале на время концерта-акции «В единства – наша сила!» с 08:00 до 24:00 будет ограничено движение автомобилей на центральных улицах.

Концерт пройдет на главной площади Махачкалы в поддержку Президента России, Российской армии и присоединения новых территорий к РФ.

Движение автомобилей будет ограничено на следующих улицах:

по ул. Дахадаева, от ул. Кадырова до ул. Даниялова;

по пр-ту Р. Гамзатова, от ул. Дахадаева до ул. Ярагского;

по ул. М. Гаджиева, от ул. Дзержинского до ул. Гусаева;

по ул. Гусаева, от ул. М. Гаджиева до ул. Даниялова;

по ул. Пушкина, от ул. Леваневского до ул. Ярагского.