В Махачкале будет функционировать фан-зона чемпионата Европы по футболу

12, 16 и 21 июня в Махачкале, на стадионе имени Елены Исинбаевой, будет функционировать фан-зона чемпионата Европы по футболу.

В эти дни посетители стадиона, поклонники футбола смогут посмотреть матчи чемпионата Европы с участием сборной России на специально установленном экране.

Следить за ходом поединков на стадионе смогут до 1,5 тысячи человек. 12 июня до старта первого матча национальной команды на стадионе будут организованы товарищеские матчи по футболу, а также концертная программа.

Отметим, что аналогичные фан-зоны будут функционировать под эгидой Российского футбольного союза и во всех остальных регионах страны.

Матчи групповой стадии Евро-2021 с участием сборной России:

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12 июня, 22:00. Бельгия – Россия

16 июня, 16:00. Россия – Финляндия

21 июня, 22:00. Россия – Дания.