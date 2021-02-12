В Махачкале активно выявляются объекты незаконного строительства

Администрация города Махачкалы продолжает мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного строительства и соблюдения градостроительного законодательства. Об этом на своей странице Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Публикация касалась объекта незавершенного объекта по проспекту Акушинского, 32. Согласно результатам проверки данный объект построен самовольно, без наличия необходимой документации. В связи с чем, согласно судебному решению, застройщик за свой счет должен провести демонтаж здания. Администрацией города запрошен исполнительный лист, который будет передан в УФССП РФ по РД для исполнения. Аналогичные мероприятия проводились и в прошлом году, благодаря им в собственность муниципалитета удалось вернуть участки площадью в 165 га. На данный момент работа проводится в отношении территории площадью 250 га.

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