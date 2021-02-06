В Махачкале активно решается мусорная проблема

Столица изыскала средства в размере 170 миллионов на приобретение спецтехники. Также властям города удалось привлечь часть специализированной техники по договору аренды и эта техника уже приступила к работе по вывозу мусора. Глава Дагестана Сергей Меликов решение вопроса с мусором вывел на федеральный уровень, благодаря чему будет выработан комплексный подход, который позволит решить проблемы не только по сборам ТКО, но и с сортировкой, переработкой и главное его утилизацией. Понимая в какой сложной ситуации оказалась Махачкала и ее жители, многие муниципалитеты вызвались помочь в уборке мусора. Завтра состоится республиканский субботник. Представители министерств, ведомств и муниципалитетов будут помогать по сбору и вывозу мусора. Все, кто желает, могут присоединиться.

В пятницу, накануне обшегородского субботника, Министерство информации и печати внесло свой вклад в уборку города. Был организован вывоз мусора с привлечением специальной техники с 4 точек сбора вокруг газетно-журнального комплекса. В результате усилий информационщиков было вывезено 7 камазов мусора.

Источник: dagpravda.ru