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В Махачкале активно решается мусорная проблема

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Столица изыскала средства в размере 170 миллионов на приобретение спецтехники. Также властям города удалось привлечь часть специализированной техники по договору аренды и эта техника уже приступила к работе по вывозу мусора. Глава Дагестана Сергей Меликов решение вопроса с мусором вывел на федеральный уровень, благодаря чему будет выработан комплексный подход, который позволит решить проблемы не только по сборам ТКО, но и с сортировкой, переработкой и главное его утилизацией. Понимая в какой сложной ситуации оказалась Махачкала и ее жители, многие муниципалитеты вызвались помочь в уборке мусора. Завтра состоится республиканский субботник. Представители министерств, ведомств и муниципалитетов будут помогать по сбору и вывозу мусора. Все, кто желает, могут присоединиться.
В пятницу, накануне обшегородского субботника, Министерство информации и печати внесло свой вклад в уборку города. Был организован вывоз мусора с привлечением специальной техники с 4 точек сбора вокруг газетно-журнального комплекса. В результате усилий информационщиков было вывезено 7 камазов мусора.

Источник: dagpravda.ru

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