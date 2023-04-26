В Махачкале 27 апреля состоится патриотическая акция «Вахта памяти» в честь Победы в ВОВ и 80-ой годовщины завершения битвы за Кавказ

Акция стартует на центральной площади Махачкалы, где колонной соберутся активисты молодежных общественных движений, учащиеся образовательных учреждений, кадеты, представители правительства Дагестана и администрации Махачкалы. В сопровождении военного оркестра процессия направится от площади до парка им. Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, остановившись у памятника Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева для возложения цветов.

Далее в парке пройдет торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщине Победы, после которого собравшиеся, почтив память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, возложат цветы к памятнику Воину-освободителю.

Планируется, что по завершении митинга для всех участников акции будет организована экскурсия в музее боевой славы, выставка исторического оружия и предметов времен Великой Отечественной войны и полевая кухня.

Цель акции — воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию Родины.