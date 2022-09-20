В Махачкале 25 сентября пройдет концерт в честь 165-летия города

«Единственной моей и настоящей любовью стала ты, Махачкала», – так писал о столице страны гор великий сын дагестанского народа Расул Гамзатов.

Раскинутый между Каспием и Тарки-Тау город Махачкала отпразднует своё 165-летие.

Масштабный концерт пройдёт на центральной площади Махачкалы 25 сентября в 19:30 часов. На сцене выступят творческие коллективы с разных районов республики.

Украсит торжество заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка».

Горожане и гости столицы смогут насладиться выступлением Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. В программе мероприятия и другие звёзды российской эстрады, появление которых станет приятным сюрпризом для зрителя.

Завершится праздник большим фейерверком в 21:45.