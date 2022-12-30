В Махачкале 1 января пройдет Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

На центральной площади Махачкалы 1 января пройдет Всероссийская акция «Трезвый Новый год», сообщил посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Шамиль Алиев.

«Данное мероприятие призвано привлечь внимание к здоровому образу жизни, а также вовлечь население к систематическому занятию спортом и выполнению нормативов комплекса ГТО. В акции примут участие представители Министерства по физической культуре и спорту РД, Министерства по делам молодежи РД, различных общественных движений, любители здорового образа жизни. На официальном открытии пройдет передача

«Знамени ГТО» — это республиканская акция, которую запустили в прошлом году. В течении года она проходила в муниципалитетах республики. Сейчас знамя находится в Каякентском районе. 1 января на площади столицы его передадут Дербенту и пока оно будет находится там, в городе будут проходить спортивные мероприятия», — сообщил он.

По словам Шамиля Алиева, после официального открытия пройдут разминка, гимнастика и зарядка. Далее все участники сделают пробежку вокруг площади и приступят к выполнению нормативов ГТО в тестовом режиме. Одни будут знакомиться с комплексом ГТО, другие выполнять. Также будут показывать упражнения, с помощью которых можно улучшить свои результаты. В завершении всех будут ждать завтраки на полевой кухне от Каспийской флотилии.