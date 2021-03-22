В магазине «Магнит» будут продавать дагестанскую баранину. Урбеч, чаи, нектары и другие дагестанские продукты тоже скоро появятся на прилавках магазина.

Соглашение о поставках баранины было подписано в рамках встречи дирекции ритейлера с врио главы республики Сергеем Меликовым.

В Минсельхозе сообщили, что сеть магазинов будет приобретать баранину в охлажденном и переработанном виде.

В 2020-м году дагестанская баранина победила в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

После этого желающих закупать баранину в стране и за рубежом стало больше.