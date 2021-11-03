Вакцинация

В Магарамкентском районе за последние пять дней вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел 551 человек

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В Магарамкентском районе продолжается  массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Прививочные пункты в районе работают в штатном режиме в  эти объявленные по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября согласно Указу Президента РФ Владимира Путина в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан Российской Федерации.

По сути эта возможность для граждан спокойно пройти вакцинацию. Этой возможностью воспользовались и жители Магарамкентского района. По сравнению с прошлой рабочей неделей число вакцинированных в районе на текущей неделе увеличилось на 3 %. Об этом сообщает заместитель главы администрации Магарамкентского района Марта Абдуллаева.

По состоянию на 28 октября в Магарамкентском районе было привито 8386 человек, а по состоянию на 2  ноября привито против COVID-19  уже 8861 жителей района — это на  475 человек больше, чем за предыдущую неделю, плюс ещё  76 ревакцинированных за этот период, в общем количестве с 28 октября по 2 ноября в районе вакцинировано 551 человек.

Из 8861 человека 2876 — граждане старше 60 лет, 4140 жителей вакцинировано выездными бригадами. 4882 человека из общего количества вакцинированных — неработающий контингент. Это 27 % от плана —  31932 человек. В район было выделено 13358 доз вакцины,  использовано на сегодня 66 % вакцины.

Глава района Фарид Ахмедов одним из первых в районе сделал прививку против COVID-19, призвал население района вакцинироваться и защитить себя и окружающих  от коварного вируса. Вопрос темпов вакцинации находится на личном контроле у руководителя района, обсуждается на каждом аппаратном совещании. Работа проводится в рамках реализации решений и перечня поручений регионального оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

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