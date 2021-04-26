Экономика

В Магарамкентском районе строится плодохранилище на 1,5 тысячи тонн

Оставить комментарий

Реализация крупных садоводческих проектов на территории Магарамкентского района проводится масштабно. Ввиду этого в ближайших планах СПоК «Магарамкент» строительство плодохранилища почти на полторы тысячи тонн. Финансирование данного проекта составит порядка 50 миллионов рублей и будет реализовываться с господдержкой, размер гранта по которому составит более 31 миллионов рублей.

Работа уже идёт и должна завершиться в третьем квартале 2021 года.

Кроме данного проекта кооперативом реализуется проект закладки суперинтенсивного сада на площади 12.5 га.

Также читают:

Мероприятия по снижению уровня бедности в Дагестан...
Дума продлевает в первом чтении отсрочку по долгам...
Мост в Буйнакске будет сдан в ноябре
Дагестан является лидером СКФО по инвестициям в ос...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *