В Магарамкентском районе строится плодохранилище на 1,5 тысячи тонн

Реализация крупных садоводческих проектов на территории Магарамкентского района проводится масштабно. Ввиду этого в ближайших планах СПоК «Магарамкент» строительство плодохранилища почти на полторы тысячи тонн. Финансирование данного проекта составит порядка 50 миллионов рублей и будет реализовываться с господдержкой, размер гранта по которому составит более 31 миллионов рублей.

Работа уже идёт и должна завершиться в третьем квартале 2021 года.

Кроме данного проекта кооперативом реализуется проект закладки суперинтенсивного сада на площади 12.5 га.