В Магарамкентском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии

23 марта в администрации Магарамкентского района состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии под председательством председателя АТК района, главы муниципалитета Фарида Ахмедова с участием помощника Главы Республики Дагестан, представителя аппарата АТК в РД по ЮТО Тимура Зербалиева. В работе заседания, кроме членов комиссии, приняли участие ответственные работники администрации района, правоохранительных органов, средств массовой информации и духовенства.

Открывая заседание, глава района отметил:

«Как мы видим, обстановка в стране напряженная, вооруженными силами нашей страны на территории Украины по решению Президента России Владимира Путина проводится спецоперация.

Безусловно, это решение мы поддерживаем полностью и постояннно оказываем помощь участникам специальной военной операции для достижения поставленной Президентом нашей страны задачи. В связи с данной обстановкой и несмотря на принимаемые правоохранительными органами, органами местного самоуправления совместные меры профилактики терроризма, ситуация в данной сфере не можем считать спокойной, есть необходимость усиления борьбы с террористическими и другими проявлениями».