В Магарамкентском районе состоялось вручение наград семьям погибших в СВО

В Магарамкентском районе состоялось вручение орденов Мужества родителям погибших при исполнении воинского долга, а также Почетных грамот военнослужащим – участников СВО. Вручение состоялось во вторник, 7 февраля, в администрации муниципалитета.

Открывая мероприятие, глава района Фарид Ахмедов отметил: «Выходцы из нашего района, участвующие в СВО, с честью выполняют воинский долг, способствуют обеспечению мира и безопасности нашей страны. Но, к сожалению, военные действия не обходятся без потерь, есть человеческие жертвы».

Руководитель муниципалитета отметил Исаева Амирхана Аслановича, уроженца села Самур и Абдурахманова Рчаба Мурадовича уроженца села Капир-Казмаляр, которые за проявленное мужество, отвагу при выполнении воинского долга соответствующими Указами награждены Орденами Мужества посмертно. Награды сыновей были переданы их отцам — Исаеву Аслану и Абдурахманову Мураду.

«Низкий поклон вам — родителям за воспитание защитников Отечества. Утрата однозначно невосполнимая. Но очень важно, чтобы вы не остались наедине со случившимся горем, ощущали всестороннюю поддержку», — сказал руководитель муниципалитета.