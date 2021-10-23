В Магарамкентском районе проводится вакцинация птицы

По информации Комитета по ветеринарии Республики Дагестан в Магарамкентском районе в частном секторе наблюдался падеж домашней птицы.

Специалистами Магарамкентского ветеринарного управления были направлены пробы патологического материала от павших птиц для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла в ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория», в которой данные диагнозы не подтвердились. Одновременно в ГБУ РД «Касумкентская зональная ветеринарная лаборатория» были направлены трупы 2-х куриц для исследования на пастереллёз, в которой данный диагноз был подтвержден.

Приказом Комитета по ветеринарии РД от 19.10.2021 г. № 20-137/Б/21 на неблагополучный пункт были установлены ограничительные мероприятия (карантин) до 1 ноября 2021 года.

Пастереллёз птиц не относится к особо опасным заболеваниям и мероприятия по нему проводятся за счет средств хозяев птицы. Для людей эта болезнь безопасна.

На территории неблагополучного пункта Магарамкентского района проводятся мероприятия согласно плану по ликвидации пастереллёза птиц, вся домашняя птица после проведения тщательного клинического осмотра иммунизируется в соответствии с наставлениями по применению. Во дворах, где наблюдался падеж, проводится дезинфекция, а павшая птица утилизируется путем сжигания в яме для недопущения распространения инфекции.

Специалистами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора отобраны трупы павших птиц для исключения диагноза грипп птиц в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория».

В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы республики проводятся мероприятия по вакцинации домашней птицы в связи с сезонной миграцией дикой птицы и угрозой заноса инфекционных болезней.