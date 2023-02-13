В Магарамкентском районе прошел вечер памяти погибших в ходе СВО военнослужащих

В Магарамкентском районе прошел вечер памяти, посвящённый участникам боевых действий, погибших при выполнении воинского долга в зоне СВО «Помните, покуда сердца стучат…».

Инициаторами проведения мероприятия стали родители погибшего военнослужащего рядового Амирхана Исаева. Как рассказал отец военнослужащего Аслан Исаев, целью мероприятия стало сохранение памяти о погибших в ходе СВО военнослужащих, а также оказание поддержки тем, кто по сей день исполняет свой воинский долг.

«Наша святая обязанность — помнить о мужестве и героизме этих славных воинов. Каждый из них является достойным примером для молодого поколения. Мы хотим не только почтить память погибших военнослужащих, но и поднять боевой дух наших солдат. Они должны чувствовать нашу поддержку, знать, что мы всегда с ними. Мы пригласили на встречу родителей военнослужащих и погибших героев. Развесили плакаты с фотографиями всех выходцев из нашего района и рассказали историю каждого из них», — поделился Исаев в беседе с корреспондентом «Мирмола».

Поддержать мероприятие пришли и студенты Колледжа экономики и права, где в свое время учился Амирхан Исаев. Они возложили цветы к Памятнику Великой Отечественной войны.

Участниками вечера памяти также стали глава села Самур Рафим Шахпазов, имам села Абдулгамид Магомедов, директор Информационного центра Магарамкентского района Закуева Гюльмира, имам Алихан Сефиханов, заведующий Самурского филиала МЦК Малик Сейдалиев, заведующая отделением Юриспруденции Колледжа экономики и права Магомедова Гюльнара Али-экперовна, а также матери военнослужащих и родители погибших героев.

В рамках встречи представители Самурского филиала МЦК исполнили патриотические песни, а учащиеся местных школ зачитали патриотические стихотворения. Исаев Амирхан Асланович 1999 года рождения уроженец села Самур Магарамкентского района. Родился в семье учителей. После окончания местной школы поступил на факультет Правоохранительного права Колледжа экономики и права в Дербенте.

В 2019 году был призван в ряды Российской Армии. Он проходил службу в ВВС Читинской области. В ходе срочной службы заключил контракт и продолжил службу в поселке Домна Читинской области. В мае 2022 года был командирован на Украину в Херсонскую область, где служил связистом. 29 июля 2022 года Амирхан погиб вместе со своими товарищами в поселке Брилевка Херсонской области во время обстрела. Указом Президента РФ от 15 августа 2022 года награжден Орденом мужества (посмертно).

По словам Аслана Исаева, Амирхан с самого детства любил переодеваться в военного, просил сфотографировать его с каждым полицейским. После школы он решил стать ближе к своей мечте и поступил на факультет Правоохранительного права. Однако позже решил, что хочет служить на благо своей страны.

Пошел в армию, позже служил по контракту, а к тому времени, когда срок его контракта подходил к концу, началась спецоперация. «Сын сказал мне, что поедет на спецоперацию, но попросил не говорить ничего матери. Я пытался переубедить его, но знал, что это бесполезно. Лишь сказал: «Сын, ты вправе сам принимать решения». Так он и уехал в Херсонскую область. Я был спокоен, потому что он часто звонил и писал. Но в один день, он отправил голосовое сообщение и предупредил, что какое-то время может остаться без связи. Тогда я сразу почувствовал, что слышу своего сына в последний раз. Через 8 часов мне позвонил его товарищ и сообщил о случившемся», — вспоминает отец.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-magaramkentskom-rajone-proshel-vecher-pamjati-pogibshih-v-hode-svo-voennosluzhashhih/