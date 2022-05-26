В Магарамкентском районе активная пора сбора урожая клубники

В лично-подсобном хозяйстве на окраине села Новый аул Магарамкентского района Республики Дагестан при помощи инновационных систем по современным технологиям капельного орошения выращиваются три сорта востребованных на рынке клубники. В настоящее время в хозяйстве идёт сбор урожая.

По информации отдела сельского хозяйства в районе под клубникой занято свыше 15 гектаров земли. С одного гектара ежегодно аграрии собирают до 20 тонн ягоды.

Клубничный бум в Магарамкентском районе Дагестана проходит под брендом — экологически чистая отечественная сельхозпродукция. Сельхозтоваропроизводитель заинтересован сохранить этот бренд.

Что касается реализации клубники — покупатели прямо с поля забирают клубнику. Сельхозпродукция поставляется в Москву и другие города России.

Большой акцент в настоящее время в связи с санкциями, введенными западом против России, делается на импортозамещение.

Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов отмечает, что сельское хозяйство – это один из флагманов экономики района, где и основная занятость населения, и, поэтому, развитию этой отрасли, уделяется огромное внимание.

Клубничное поле на окраине Ново — аула во время сбора урожая посетил и приобрел для дома свежую продукцию прямо с поля и депутат Народного Собрания Республики Дагестан от Магарамкентского района Мусафенди Велимурадов, который попробовав, также подчеркнул отличные вкусовые качества отечественной сельхозпродукции. Покупатель — индивидуальный предприниматель из Махачкалы, отметил, что он второй год закупает клубнику и поставляет кроме внутреннего рынка и на рынки России, в частности, в прошлом году, большой спрос именно на этот сорт клубники был от сети московских магазинов. Большой спрос на этот сорт сладкой ягоды объясняют хорошей транспортабельностью и высокими вкусовыми качествами, а это уже секреты технологии выращивания. Сбор урожая клубники в районе продолжается.