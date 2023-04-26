В мае в Табасаранском районе откроют два памятника воинам, павшим в ВОВ

Об этом говорили 25 апреля на аппаратном совещании под руководством главы Табасаранского района Магомеда Курбанова.

Организовать открытие памятников, а именно составить программу открытия в селах Марага и Верхний Ягдыг, а также увековечивания памяти погибших участников СВО в школах руководитель муниципалитета поручил начальнику отдела культуры Абдулвагабу Абдулову.

В день Весны и Труда, 1 мая, на площади у памятника Мирзе Калукскому пройдет праздничное мероприятие с участием профсоюзных организаций и концерт. А традиционно с 1 по 9 мая пройдут ежегодные спортивные соревнования по футболу, волейболу, шахматам и шашкам на призы главы муниципалитета.