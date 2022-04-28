В мае в Хунзахе введут в эксплуатацию водопроводные очистные сооружения

В конце мая 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» планируется ввести в эксплуатацию водопроводные очистные сооружения в с. Хунзах Хунзахского района. Благодаря этому качественной питьевой водой будут обеспечены еще 6700 жителей республики.

Новый объект водоснабжения в селе Хунзах – один из трех объектов в Дагестане, работа которых будет запущена в мае.

Как отмечает руководитель Проектной дирекции Минстроя РФ Дина Сафиуллина, в совокупности доступ к качественной питьевой воде получат 48000 жителей региона. «Целевые показатели в рамках проекта «Чистая вода достигаются нами вполне успешно, и мы видим, как все большее количество граждан РФ получают доступ к чистой воде», — отметила она.

Благодаря современным и перспективным технологиям, которые применялись при строительстве объекта в с. Хунзах, будет обеспечена его длительная и бесперебойная работа.

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