В Литературном музее Расула Гамзатова прошла презентация литературного цеха «На Буйнакского»

В Литературном музее Расула Гамзатова, расположенном в Союзе писателей Дагестана, прошла презентация литературного цеха «На Буйнакского», который возглавит поэт, секретарь Союза писателей Дагестана по работе с молодыми авторами Индира Зубаирова.

Цель проекта — просветительская работа с молодыми авторами, реализация литературной проектной деятельности на территории республики.

Народный поэт, Председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова отметила, что в Год Расула Гамзатова открытие ещё одной литературной площадки для молодых писателей является знаковым событием.

Источник: https://t.me/dagpravdaru/27179?single