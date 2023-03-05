Культура

В Литературном музее Расула Гамзатова прошла презентация литературного цеха «На Буйнакского»

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В Литературном музее Расула Гамзатова, расположенном в Союзе писателей Дагестана, прошла презентация литературного цеха «На Буйнакского», который возглавит поэт, секретарь Союза писателей Дагестана по работе с молодыми авторами Индира Зубаирова.

Цель проекта — просветительская работа с молодыми авторами, реализация литературной проектной деятельности на территории республики.

Народный поэт, Председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова отметила, что в Год Расула Гамзатова открытие ещё одной литературной площадки для молодых писателей является знаковым событием.

Источник: https://t.me/dagpravdaru/27179?single

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