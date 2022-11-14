В литературной резиденции АСПИ принял участие поэт из Дагестана

В конкурсе Ассоциации союзов писателей и издателей России в жанре «Поэзия» победу одержал поэт из Дагестана Багавутдин Самадов. На данный момент кумыкский поэт и журналист находится в литературной резиденции Приволжского федерального округа под городом Оренбург в селе Чёрный Отрог.

Самадов выразил мнение, что посещение литрезиденции позволит ему получить «много полезного для дальнейшего развития», а также расширит круг знаний поэта в области многонациональной литературы России.

Напомним, решение о создании АСПИ было принято в 2020 году, в состав ассоциации вошли пять крупнейших писательских организаций.