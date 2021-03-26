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В Левашинском районе выявлены псевдопредприниматели

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34 псевдопредпринимателя было выявлено сотрудниками МРИ ФНС России №9 по Республике Дагестан в ходе проведенного 23 марта контрольного мероприятия на предмет выявления предпринимательской деятельности в с. Леваши Левашинского района без постановки на налоговый учет и без применения ККТ.
В этот день налоговиками было составлено 7 протоколов об административном правонарушении, которые были направлены мировому судье для вынесения решения, и вручено 27 уведомлений о необходимости
постановки на налоговый учет с указанием конкретного срока.
Следует отметить, что большинство предпринимателей с пониманием отнеслись к действиям налогового ведомства и подтвердили готовность работать в рамках правового поля.

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