Политика

В Левашинском районе возобновлено строительство детского сада

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Детсад на 200 мест строят в селе Тагиркент. Изначально учреждение было запланировано в селе Уллуая, но возник земельный спор, и строительство перенесли в соседнее село. По этой причине стройка затянулась.

Садик должен был быть завершен в конце прошлого года, но в это время строительство только началось.

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил площадку. Премьер пообщался со строителями, спросил у них про условия работы.

Глава Правительства обратился к руководителям профильных ведомств с требованием тщательнее следить за строительством социальных объектов.

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