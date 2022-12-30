В Ленинкенте торжественно открыли улицу Докузпаринская

«Сегодня в посёлке Ленинкент мы провели церемонию торжественного открытия улицы Докузпаринской, строительство которой велось в текущем году.

Вопрос был на особом контроле – ранее жители с просьбой построить дорогу, очень важную для транспортной инфраструктуры посёлка, обращались в приёмную Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Протяжённость улицы – 2,6 км; ширина проезжей части – 7 метров; количество полос движения – 2; скорость движения по улице – 40 км/ч; разворотный съезд – 103 метра.

Обустроены тротуары с 2 сторон, средняя ширина – 1,5 м.

Обустроены 3 автобусные остановки, без заездных карманов.

Парковочные карманы на 60 машиномест.

Установлено 207 дорожных знаков.

Инженерное обеспечение территории:

установлено 80 опор освещения высотой 9 метров; 3 шкафа управления освещением; 2 трансформаторные подстанции на 25 кВа; перенесена 41 опора высоковольтной сети; построено 52 смотровых колодца на существующем водопроводе, из них 12 с гидрантами; построена самотечная ливневая канализация диаметром 250 мм – 2 804 м; 34 смотровых колодца; 27 ливневых решеток; осуществлен перенос 34 сетей газопровода диаметром 159 мм», — написал на своем телеграм-канале мэр Махачкалы.