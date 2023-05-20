В Ленинградской области проходят мероприятия с участием делегации из Дагестана

В городе Санкт-Петербурге в культурно-просветительском центре «Дагестан» состоялась встреча дагестанской делагации с членами Законодательного собрания Ленинградской области, а также с дагестанцами, проживающими в Петербурге и Ленинградской области.

В северную столицу прибыли статс-секретарь, заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты РД Мустафа Билалов, депутат Народного Собрания РД от партии «Единая Россия», член Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Магомед Алиханов, руководитель дагестанского регионального отделения «Волонтёры Победы» Магомед Гусейханов. По словам Мустафы Билалова, основные темы, обсуждавшиеся в ходе встреч – обозначение новых направлений взаимодействия, а также вопросы комфортного проживания дагестанцев в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В ходе встречи также достигнута договорённость о том, что делегация Законодательного собрания Ленинградской области, соответственно, посетит нашу республику.

Источник: Мирмол