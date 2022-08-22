В Ленинаульской школе №2 завершен капитальный ремонт

По федеральной программе «Капитальный ремонт школ», инициированной Всероссийской политической партией «Единая Россия», в число школ, подлежащих ремонту также вошла Ленинаульская СОШ №2. По словам директора школы и педагогического коллектива, эта школа давно нуждалась в капительном ремонте, так как ремонтных работ такого уровня в этой школе не проводили со дня постройки.

До этого при поддержке районной администрации проводился лишь косметический ремонт. Осмотрев проведенную работу вместе с представителями родительского комитета, директор ЛСШ № 2 Нажабат Зияродинова дала положительную оценку проделанной работе и подчеркнула, что новый учебный год они встретят с особым настроением.

Представители родительского комитета Мадина Магомедсултанова и Зарема Мугидинова выразили благодарность в первую очередь главе района Гаджимураду Мусаеву, управлению образования района, дирекции школы и всем причастным к данным работам за такую качественную, надежную и своевременную работу, подчеркнув при этом, что у их детей глаза горят желанием прийти в новую и обновленную школу.

Коллектив школы и родители сами принимают участие в нанесении последних штрихов в новой школе, тем самым готовясь встретить новый учебный год. Сами же дети уже проходя мимо заходят на территорию школы, чтобы полюбоваться ее обновленным видом.

«Мы благодарны всем, кто провел эти ремонтные работы, нам уже не терпится приступить к учебе в новых кабинетах с новыми условиями. В свою очередь, обещаем родителям и учителям достичь новых достижений и побед в этой обновленной школе», — говорят школьники.