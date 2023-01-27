В Лакском районе встретили участника СВО

Жители Щара встретили накануне военнослужащего, младшего сержанта Аслана Галимова, который с начала спецоперации достойно несет службу на передовой.

Встречали Аслана всем селом, песнями и танцами. Многие не скрывали слезы радости. Аслан Хизриевич родился в 2000 году, в 2017 году окончил школу и поступил в ДГУНХ. В 2019 году был призван в армию, служил в Оренбургской области. На данный момент служит по контракту.

«Мы все гордимся нашими воинами, которые достойно защищают нашу Родину, находясь на передовой. Желаю всем военнослужащим скорее вернуться к своим родным и близким живыми и здоровыми с исполненным долгом», — отметил глава села Мирослав Ибрагимов.