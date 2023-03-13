В Лакском районе встретили участника СВО

Своего сельчанина Гаджимурада Акаева, прибывшего в краткосрочный отпуск из зоны выполнения СВО, в селе Хулисма Лакского района встречали односельчане во главе с руководителем сельского поселения Гаджимурадом Акаевым, родные близкие и друзья добровольца.

Напомним, 42-летний Гаджиурад Акаев 21 сентября добровольно пришел в военный комиссариат Лакского района и выразил желание служить в рядах ВС России в рамках частичной мобилизации, объявленной руководством страны. Он был в числе первых, мобилизованных с Лакского и Кулинского районов.

После прохождения военной подготовки его отправили в войсковую дислокацию на территории Запорожской области. В настоящее время продолжает проходить службу по месту дислокации, на передовой.

Официальную часть мероприятия открыл Гарун Кунжуев и предоставил слово главе села Гаджимураду Акаеву. Он поблагодарил Гаджимурада за достойную службу, желание помочь стране и поддержку стратегических решений ее руководства, пожелал участнику СВО, который вскоре вновь отправится к месту службы, вернуться домой с победой, а главное живым и невредимым и попросил односельчан молиться за это.