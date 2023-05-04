В Лакском районе состоялся автопробег «Знамя Победы»

Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Знамя Победы» и в честь празднования 78-ой годовщины в Великой Отечественной войне.

В автопробеге приняли участие представители администрации, молодежь района, неравнодушные жители. Главная цель акции – выразить признательность тем, кто 78 лет назад победил фашизм. Сегодняшний автопробег, в том числе и поддержка наших ребят, которые принимают участие в специальной операции на Украине

Стартовал автопробег с границы района до райцентра с.Кумух. Колонна из 30 автомашин с поднятыми флагами России, Дагестана и Знаменами Победы проехалась по центральным улицам села. В сопровождении сотрудников полиции участники автопробега совершили почетный круг вокруг Ханского озера. Конечным пунктом стал мемориал участникам погибших в ВОВ в селе Кумух.

Напомним, что республиканская акция «Знамя Победы» инициирована Главой Дагестана

Сергеем Меликовым.