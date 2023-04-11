В Лакском районе прошло заседание призывной комиссии

Под председательством главы Лакского района Юсупа Магомедова прошло заседание призывной комиссии муниципалитета.

В заседании комиссии приняли участие представители военкомата, районной администрации, здравоохранения и образования.

Юсуп Магомедов на месте пообщался с призывниками, отметил, что служба в армии очень важная необходимая обязанность, которую должны пройти достойно.

«Хочу подчеркнуть, что весенняя призывная кампания — это ежегодное мероприятие по прохождению срочной службы гражданами мужского пола от 18 до 27 лет. Солдаты срочной службы не будут отправляться в зону СВО и в воинские части, дислоцированные на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Всем ребятам, отправляющимся служить, желаю с честью и достоинством пройти армейскую школу. Сегодня в такое непростое для нашего государства время как никогда актуально воспитывать поколение защитников, людей способных встать в строй. И служба – это ответственный шаг, позволяющий закалить волю и характер, быть достойным памяти прадедов-победителей», — заявил глава муниципалитета.

В ближайшее время призывники из Лакского района, прошедшие призывную комиссию, признанные годными к военной службе и не имеющие отсрочки, будут отправлены на военную службу в Вооруженные силы России.

Призывники прибывают в ЦРБ на медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе. Районная призывная комиссия беседует с каждым призывником и на основании заключения врачей, личных документов, характеристик, профессии и уже на основании всех сведений в соответствии с действующим законодательством по каждому кандидату принимается комиссионное решение.