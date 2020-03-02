В лабиринтах души Айиши Гамидовой

Всякое слово должно иметь значимость. Недаром говорят, что словом можно убить, а можно воскресить. В этом плане у поэта особая роль: никто не может так образно и ясно выразить мысль, как это делает творческая личность. К этой категории людей относится и героиня нашей статьи – поэтесса Айиша Закариевна Гамидова, от стихов которой веет свежестью и оригинальностью.

Она родилась в селе Буршаг Агульского района, затем переехала в город Шарыпово Красноярского края, где родители работали на строительстве Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса.

Проба пера у нее состоялась еще в 5 классе. В первый раз написала стихотворение про горы по просьбе учителя Буршагской средней школы Абила Шабановича Асукаева. Полученная за первый творческий труд пятерка вдохновила на дальнейшее ее развитие. Записывать стихи начала уже в 9-11 классах. Впервые они были опубликованы в Яшалтинской районной газете «Зори Маныча» после переезда семьи на постоянное место жительства в Республику Калмыкия.

Айиша Гамидова по образованию педагог-психолог. Несколько лет проработала в школе. Говоря о своих стихах, она признается, что вдохновение ее не зависит от четких правил и приходит внезапно.

«Конечно, здорово, когда молодому человеку в начале творческого пути кто-то подскажет верное направление. Но у меня не было учителей, училась методом проб и ошибок. Есть поэты, которыми я восхищаюсь. Все же, считаю, что научиться поэзии невозможно. Можно разобраться, как слова складываются в предложения, и понять, как рифмовать эти самые предложения. Но, пропускать все через себя, не научишь. Я считаю, что человек либо может что-то, либо нет. Также и со стихосложением. Стихи просто есть, независимо от меня. Стихи всегда приходят сами, думаю, этим они и отличаются от прозы», – считает поэтесса.

Айиша Закариевна вот уже 10 лет публикуется в электронных СМИ. В скором времени выйдет ее первый сборник стихов «В лабиринтах души». В издание попадут не только последние произведения, но и школьные стихи Айиши. Поэтесса утверждает, что совершенству нет предела и она еще в поиске.

Вдохновить ее на написание стихов может что угодно. Айиша говорит, что стихи могут родиться как из внутренних переживаний о собственной жизни, так и из историй жизни других людей, затронувших до глубины души, это могут быть также интересные наблюдения или внезапные мысли. В ее творчестве есть стихи патриотические, философские, есть пейзажная, религиозная лирика и стихи о любви.

По словам поэтессы, она долгое время стеснялась своих произведений и писала в стол. Активными читателями и критиками творчества Гамидовой являются ее дочери и пользователи электронных ресурсов. Она рассказывает, как однажды дочь прочитала ее стихи на творческом вечере в медицинском колледже в Краснодаре. Молодежь по достоинству оценила услышанное. Подобное положительное восприятие творчества помогает ей творить и развиваться.

«Для меня стихи – это, прежде всего, способ выразить свои чувства и одновременно попытка донести их до конкретных людей. Очень надеюсь, что мой первый поэтический сборник будет благосклонно принят моими земляками и получит позитивную оценку. Всем читателям нашей национальной газеты желаю обрести себя и найти свой путь, верить в себя и в людей, жить в гармонии с миром и с собой, всегда сохранять свет в душе, ставить себе цели и добиваться их, и никогда не опускать руки», – говорит Айиша Гамидова.

А нам хочется пожелать этому талантливому человеку много-много добра, осуществления самых заветных желаний и успешного воплощения в жизнь всех творческих замыслов.

Наибет Гасукаева