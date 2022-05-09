В Курахском районе проходят торжества в честь Дня Великой Победы

В Курахском районе в честь праздника великой Победы во всех поселениях проходит торжественные мероприятия. В селе Ашар Курахского района возле памятника павшим в ВОВ прошло торжественное мероприятие.

С праздником Великой Победы жителей района поздравил глава муниципалитета Замир Азизов.«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу.С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения.Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах!», — отметил Замир Азизов.

Источник: Лезги Газет