Вчера, 4 мая, в Махачкале в Кумыкском театре состоялся Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей», организованный Министерством культуры РД, Республиканским Домом народного творчества.

Фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова и проходит в рамках IV Республиканского смотра-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это мы!» и Республиканского смотра на подтверждение (присвоение) звания «Народный (Образцовый) коллектив любительского творчества Республики Дагестан».

Участниками фестиваля «Песни Родины моей» стали хоровые коллективы из Бабаюртовского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизлярского, Кумторкалинского, Новолакского, Лакского, Левашинского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, городов Махачкала, Кизилюрт, и Хасавюрт.

Открыл концерт Народный ансамбль русской народной песни «Волна» Республиканского дома народного творчества МК РД, который исполнил «Белые слёзы черёмух», песню «Матери» на слова Расула Гамзатова и музыку М. Кажлаева.

Народные хоры — это вокальные ансамбли, исполняющие традиционные песни и музыку своего народа.

Музыкальное наследие каждой культуры и народа хранится в национальных песнях и музыке.

Участники фестиваля показали свой талант и профессионализм, исполнив песенные композиции на языках народов Дагестана.

Зрителями праздника стали студенты Махачкалинского музыкального училища имени Готфрида Гасанова, Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой, учащиеся школ, гости и жители республики.

Это был невероятный праздник для всех любителей музыки и ценителей культуры своей республики.