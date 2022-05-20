В Кумыкском театре состоялась премьера спектакля по мотивам мультфильма «Отважный джигит»

В Кумыкском музыкально-драматическом театре в городе Махачкала состоялась премьера спектакля по мотивам мультфильма «Отважный джигит». Героев мультфильма играли актёры Кумыкского театра, а режиссёром постановки выступил Артур Джахбаров. На премьеру спектакля были приглашены дети из нуждающихся семей и подопечные благотворительных фондов. Мультфильм «Отважный джигит» знакомит зрителей с элементами культуры Дагестана и его традициями. Над данный момент отснято семь серий мультфильма, в скором времени появятся новые выпуски.

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