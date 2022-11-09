В Кумухе прошли мероприятия по чествованию Ислама Махачева

Вчера, 8 ноября, в селении Кумух Лакского района состоялось грандиозное событие – общественность района с широким размахом встречала Российского бойца смешанных боевых искусств, выступающего под эгидой UFC в лёгком весе, чемпиона России по боевому самбо, чемпиона мира по боевому самбо, чемпиона UFC в легком весе, Ислама Махачева.

Организатором мероприятия выступила администрация Лакского района. На родине обладателя чемпионского пояса UFC сопровождала огромная колонна автомашин во главе со всадниками с флагами России и фотографиями.

Мероприятия по чествованию чемпиона начались с посещения мемориала национальному герою Лакии и Дагестана Хану- Муртазали.

В центре Кумуха Ислама Махачева с нетерпением ждали многочисленные болельщики, земляки, школьники, гордо вознося фотографии своего земляка.

Поприветствовав земляков, в сопровождении главы администрации района Юсупа Магомедова Ислам Махачев и гости посетили Кумухскую Джума-мечеть для совершения обеденного намаза.

Далее перед площадкой Молодежного парка чемпиона чествовали канатоходцы, приехавшие на праздник с Дербентского района.

Основные мероприятия в честь Ислама Махачева продолжились в зале районного Центра Культуры с. Кумух .

Юсуп Магомедов поприветствовал

почетных гостей, среди которых были: заместитель Председателя Народного Собрания Камиль Давдиев; председатель комитета НС по законодательству и законности Артур Исрапилов; заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Эмиль Татаев; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Зураб Куччаев; депутаты Народного Собрания Марат Ильясов и Амирхан Амирханов; председатель городского собрания депутатов Махачкалы Морис Ильясов; глава администрации Кировского района г. Махачкала Салих Сагидов; глава администрации Новолакского района Гаджи Айдиев; глава администрации Кулинского района Шамиль Рамазанов; заместитель председателя Совета старейшин РД Сиражутин Ильясов; заместитель председателя Общественной палаты РД Сафарбек Абдуллаев.

Поздравляя Ислама Махачева от имени руководства и общественности района Юсуп Магомедов отметил, что победа Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби, стала результатом многолетнего труда и упорства. Выразил благодарность отцу чемпиона Рамазану Махачеву, тренеру Хабибу Нурмагомедову.

С огромной благодарностью вспомнил и первого тренера и наставника Абдулманапа Нурмагомедова.

Затем Юсуп Магомедов обьявил о присвоении Исламу Махачеву звания «Почетный гражданин Лакского района». Прославленного земляка также поздравили и гости мероприятия.

Выражая благодарность организаторам встречи, Ислам Махачев отметил: «Помню, как здесь чествовали Олимпийского чемпиона Ширвани Мурадова. Я тогда был юным, гордо смотрел на чемпиона и представить не мог о том, что наступит день, когда будут меня чествовать. Дай Аллах, настанет день, мы также будем чествовать кого —нибудь из ребят, которые сегодня встречают меня».

Мероприятия по чествованию обладателя чемпионского пояса UFC Ислама Махачева завершились ярким феейверком..

Напомним, что Ислам Махачев стал новым чемпионом по смешанным единоборствам турнира UFC, который одержал победу 22 октября В Абу-Даби в поединке с Чарльзом Оливейрой.