В Кумторкалинском районе уточнят границы более четырех тысяч объектов недвижимости

Совещание по вопросу проведения комплексных кадастровых работ прошло под руководством статс-секретаря – замминистра Эмиля Татаева с участием представителей района и исполнителем работ.

В текущем году работы будут проведены в отношении 4 542 объектов на 15 кадастровых кварталах – в их числе села Учкент, Аджидада, Шамхал-Янги-Юрт, Темиргое.

Границы объектов будут уточнены за государственные средства, то есть абсолютно бесплатно для граждан.

Какой будет результат от выполнения комплексных кадастровых работ?

Образование новых земельных участков.

Уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Исправление реестровых ошибок в сведениях этих объектов.