Экономика

В Кумторкалинском районе прошла молодежная стратегическая сессия #Сарыкум

Оставить комментарий

В Кумторкалинском районе прошла молодежная стратегическая сессия #Сарыкум, посвященная вопросам развития туристских территорий Кумторкалинского района.

В мероприятии приняли участие представители инициативной молодежи муниципалитета и работники администрации Кумторкалинского района.

Организатором мероприятия выступил Фонд продвижения Северного Кавказа при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и администрации Кумторкалинского района.

Также читают:

ПАО "Россети" планирует выделить на проектирование...
Дербентский завод игристых вин получил лицензию на...
«Магнит» открыл первые магазины в Дагестане
Если вдруг пропал свет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.