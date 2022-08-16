В Кумторкалинском районе прошла молодежная стратегическая сессия #Сарыкум, посвященная вопросам развития туристских территорий Кумторкалинского района.

В мероприятии приняли участие представители инициативной молодежи муниципалитета и работники администрации Кумторкалинского района.

Организатором мероприятия выступил Фонд продвижения Северного Кавказа при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и администрации Кумторкалинского района.