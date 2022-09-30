Общество

В Кумторкалинском районе прошел митинг в поддержку политики Президента России

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Жители муниципалитета выразили своё отношение к происходящему не только в мире, но в республике, когда небольшая группа деструктивных элементов пытается навязать обществу экстремальный способ выражения мнения.

«У всех у нас в Великую Отечественную войну деды или родственники защищали Родину от фашистов. Они с честью выполнили свой долг. Трудно представить, чтобы с нами было и были бы мы вообще, если бы дрогнули тогда наши деды?! Если мы сегодня не уничтожим этих фашистов на Украине, завтра эта нечисть будет здесь у нас», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Магомед Темирханов.

Те, кто прошел боевой путь делились опытом.
«Если тебе пришла повестка, это не значит, что тебе дали автомат и отправили на передовую. Частичная мобилизация — это прежде всего подготовка! Несколько месяцев мобилизованных учат военной науке. Причём всё это время государство заботится о нём и его семье. А те, кто сеет панику, работает на врага! Это тоже надо понимать», — заявил председатель Совета ветеранов Кумторкалинского района Кураш Алиев, который сам прошел Афганистан, и сын которого только вернулся из зоны СВО.

«Дай Аллагь всем защитникам Родины вернуться здоровыми и жить нам всем под мирным небом!», — этими словами завершал выступления каждый выступающий.

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