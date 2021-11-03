В Кумторкалинском районе количество вакцинирующихся увеличилось вдвое

В Кумторкалинском районе на антиковидных каникулах темпы вакцинации удвоились. Если еще 26-27 октября прививались в среднем около 40 человек в день, то в первых числах ноября уже 80.

В муниципалитете по-новому подошли к антиковидной информационной политике. Учитывая негативное отношение населения к терминам «прививка» и «вакцинация», в районе приглашают «поставить защиту от ковид». Кроме того, людям через соцсети разъясняют важность подготовки к вакцинации и необходимость побыть дома в первые дни после.

«Люди видят сколько жизней забирает вирус и важно достучаться до них, донести простыми словами важность «защиты от ковид». Нельзя забываем и о масках. В информационной работе делаем упор на то, что маска защищает окружающих от тебя, а не наоборот и каждый несет ответственность за жизнь соседей, односельчан и близких. В этом большую помощь оказывают духовенство», — отметил и.о. главы Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов.