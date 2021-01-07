В Кумторкалинском районе Дагестана начался сельскохозяйственный карантин

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписал Указ об установлении ограничительных мероприятий на территории сельхоз кооператива племенного завода «Батлаич». Территория находится на границе Кумторкалинского и Хунзахского районов. Карантин введён до 26 января текущего года и направлен на предотвращение распространения очага оспы и его ликвидацию.

Карантин будет действовать в зоне непосредственного обнаружения очага оспы и в радиусе 10 километров от него.

На этот период запрещено посещение территории, ввоз и вывоз скота.