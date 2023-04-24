В Кулинском районе прошла акция «Сад памяти»

Под руководством заместителя руководителя ГКУ РД «Гунибское лесничество» Исмаила Исмаилова на территории Гергебильского лесничества волонтёры из Кулинского района выкопали саженцы сосны.

Всего было выкопано 200 штук саженцев, которые впоследствии посадили в окрестностях села Цовкра-2, Кулинского района.

Площадку для посадки деревьев подобрали с учётом возможности дальнейшего ухода за саженцами. Лесничий провёл подробный инструктаж перед выкапыванием и посадкой саженцев и лично проконтролировал весь процесс. Дальнейший уход за деревьями будет осуществляться работниками лесничества и волонтёрами.