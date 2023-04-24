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В Кулинском районе прошла акция «Сад памяти»

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Под руководством заместителя руководителя ГКУ РД «Гунибское лесничество» Исмаила Исмаилова на территории Гергебильского лесничества волонтёры из Кулинского района выкопали саженцы сосны.

Всего было выкопано 200 штук саженцев, которые впоследствии посадили в окрестностях села Цовкра-2, Кулинского района.

Площадку для посадки деревьев подобрали с учётом возможности дальнейшего ухода за саженцами. Лесничий провёл подробный инструктаж перед выкапыванием и посадкой саженцев и лично проконтролировал весь процесс. Дальнейший уход за деревьями будет осуществляться  работниками лесничества и волонтёрами.

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